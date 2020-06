Serie «Oberländer im Ausland» – Die kurze Reise in den totalen Lockdown Für die vor 20 Jahren nach Malaysia ausgewanderte Thunerin Mei-Ling Lüdi kam der Corona-Lockdown völlig überraschend. Trotzdem kann sie ihm auch positive Seiten abgewinnen. Michael Gurtner

Die Thunerin Mei-Ling Lüdi in ihrem Garten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Foto:PD

Mitte März war das Coronavirus zwar auch in Malaysia angekommen – allerdings gab es im ganzen Land nur ein paar Dutzend Fälle. Von Lockdown sprach niemand. Und weil Schulferien waren, reiste Mei-Ling Lüdi mit Ehemann David, den beiden Töchtern und den ebenfalls in Malaysia weilenden Eltern am 17. März mit dem Auto in den Norden des Landes.