Elf der Runde – Die kuriose Penaltyszene Auf den regionalen Fussballplätzen war auch am letzten Wochenende eine Menge los. Für viel Gesprächsstoff sorgte unter anderem ein Elfmeter beim Derby zwischen Spiez und Lerchenfeld. Adrian Lüpold

Im Derby der 2. Liga interregional zwischen Spiez und Lerchenfeld kam es in der 70. Minute zu einer kuriosen Penaltyszene. Foto: Walter Dietrich

Die Standartkönige

Breitenrain startete mit sieben Punkten aus vier Spielen gut in die Promotion League. Ein Grund ist die Stärke nach Standartsituationen. Fünf seiner sieben Tore erzielte der FCB direkt oder im Anschluss an einen Corner, eines fiel nach einem Penalty. Auch beim 1:0 gegen die Black Stars traf der FCB nach einem Corner.

Verteidiger Loris Lüthi erzielte schon drei Tore nach oder im Anschluss an einen Eckball. Foto: Andreas Blatter

Marque, der Schrank

Er war Meister und Cuspieger mit Basel und spielte Champions League. In Münsingen zeigte der Franzose François Marque im Dress vom Promotionsligist Nyon, dass er trotz 37 Jahren immer noch ein Schrank in der Abwehr ist, der nichts anbrennen lässt.

François Marque (rechts), hier im Dress von Yverdon, bildet auch mit 37 Jahren immer noch ein Bollwerk in der Abwehr. Foto: Freshfocus

Im Cup beschäftigt

In der Promotion League hat Köniz erst zwei Spiele absolviert. Dafür gab es auch schon zwei Partien im Cup, zuerst in der Vorquali gegen Cham und danach in der 1. Runde gegen Dürrenast. Nächsten Samstag gastiert Köniz als einziges Berner Amateurteam wieder im Cup in Vevey.

Die Extramotivation

Im Vorfeld verriet Münsingens Präsident Andreas Zwahlen, dass die Punkteprämie gegen Nyon verdoppelt würde. «Als kleine Extramotivation und als Zeichen für die Solidarität in den letzten Wochen und Monaten.» Der FCM holte beim 1:1 den ersten Punkt in der Promotion League.

Münsingens Präsident Andreas Zwahlen gratuliert Torschütze Patric Gasser, der gegen Nyon die 1:0-Führung erzielte. Foto: Andreas Blatter

Vier Torschützen für YB II

Nicht zu stoppen ist die U-21 von YB in der 1. Liga. Die Berner gewannen das dritte Spiel in Serie. Beim 4:0 in Lancy reihten sich mit Nico Maier, Shkelqim Vladi, Joël Ris und Mischa Eberhard vier Akteure unter die Torschützen ein.

Shkelqim Vladi (links) jubelt nach einem Tor für die U-21 von YB. Foto: Daniel Teuscher

Der umstrittene Elfer

Im Derby der 2. Liga inter zwischen Spiez und Lerchenfeld kamen die Gäste beim Stand von 1:1 zu einem Penalty. Ardit Zenuni lief an, verzögerte den Anlauf und stoppte einen Moment, bevor er traf. Das bestrafte der Schiedsrichter mit einer Gelben Karte und einem indirekten Freistoss für Spiez. «Ich habe viele Elfmeter geschossen, aber das habe ich noch nie erlebt», sagte Zenuni. Spiez gewann 2:1.

Dem Lerchenfelder Ardit Zenuni (Mitte) wurde gegen Spiez ein Penaltytor aberkannt. Foto: Patric Spahni

Strodes Fünferpack

13:0 siegten die YB-Frauen im Cup gegen Basel OB (1. Liga). Die Amerikanerin Courtney Strode erzielte fünf Tore. Ebenfalls eine Runde weiter kamen Walperswil und Worb aus der NLB, Thun spielt den 1/32-Final erst am 23. September.

Weissensteins Maximum

Weissenstein eilt in der 2. Liga regio (Gr. 1) von Sieg zu Sieg. Beim 1:0 in Ostermundigen erzielte Gregory Bissegger das Siegtor. Dank 12 Punkten aus vier Spielen und dem perfekten Saisonstart thront der FCW an der Spitze und verschafft sich Respekt.

Das Warten geht weiter

In der 2. Liga regio (Gr. 1) gibt es mit Steffisburg, Länggasse (3 Spiele) und Bosporus (4) noch drei Teams, die auf den ersten Punkt in dieser Saison warten.

Steffisburgs Captain Martin Aebischer (links) und seine Teamkollegen warten wie auch Länggasse und Bosporus weiter auf den ersten Punktgewinn in der 2. Liga regional (Gr. 1). Foto: Marcel Bieri

Nur drei Teams ohne Blösse

Nach 4 Runden in der 3. Liga gibt es in den Gruppe 1-6 nur drei Teams mit dem Punktemaximum: Interlaken (Gr. 1), Worb (Gr. 2) und Ins (Gr. 5) gewannen bis anhin alle Spiele.

Das einzige «Stängeli»

Ein einziges «Stängeli» gab es auf den Berner Fussballplätzen. Ittigen a setzte sich in der 5. Liga (Gr. 5) bei Holligen 10:0 durch. Es war der deutlichste Erfolg am letzten Wochenende in allen Ligen.