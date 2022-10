Essay gegen Verdummung – Die Kunst des Reparierens Kaufen, gebrauchen, entsorgen: Die Wegwerfgesellschaft gerät an ihre Grenzen. Höchste Zeit, sich wieder der Kunst des Reparierens zu widmen. Wolfgang Schmidbauer

Ab in den Müll damit: Anstatt Kaputtes zu reparieren, tendieren die Impulse einer Wegwerfgesellschaft zu bequemen Lösungen. Foto: Getty Images

Beim Eingiessen löst sich der Deckel von der Kanne. Er fällt in die Teetasse und zerteilt das kostbare Porzellan in zwei Scherben. Die Überschwemmung ist schnell beseitigt – aber was tun mit der kaputten Tasse? Die Reaktion ist ein Test, wie tief die Wegwerfgesellschaft verinnerlicht wurde. Es gibt makellosen Ersatz, also kommen die Scherben in den Müll! Aber auf der anderen Seite verlocken zwei passende Bruchstücke zu dem Versuch, sie mit geeigneten Mitteln wieder zu verbinden.