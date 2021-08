Permakultur in Wiedlisbach - Die Kundschaft hilft selbst im Gemüsegarten mit

Permakultur in Wiedlisbach – Hier wird Solidarität gelebt Ein Besuch bei Snack de Heck offenbart Einblicke in eine alternative Anbaumethode – die eine grössere Anhängerschaft aber erst noch finden muss. Maximilian Jacobi

Benedikt Reitberger präsentiert die frisch geernteten Mangoldblätter aus der eigenen Permakultur. Fotos: Raphael Moser

Grün, rot, orange und gelb wuchert es am Jurasüdfuss aus dem Boden. In allen erdenklichen Formen spriessen Gewächse unter Bäumen, hinter Zäunen, in Formation oder scheinbar wild verteilt. Das hungrige Summen einer Myriade Insekten wird von den Rufen zweier kreisender Milane durchbrochen.

Was auf den ersten Blick wie Wildwuchs wirkt, hat in Wirklichkeit System. Permakultur nennt sich diese Art, Nutzpflanzen zu kultivieren, die auf der Gerzmatt in Wiedlisbach Anwendung findet – ein Gegenentwurf zur herkömmlichen Landwirtschaft.

Infos einblenden In der Permakultur geht es darum, natürliche Kreisläufe zu beobachten und sie beim Anbau von Pflanzen genau nachzuahmen und zu nutzen. Statt auf Hilfsmittel wie Dünger und Pestizide zurückzugreifen, macht man sich die Eigenschaften von Mischkulturen zunutze. So können die Pflanzen im Idealfall Symbiosen eingehen und beispielsweise Schädlinge von Gemüse fernhalten. Auch auf einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt des Bodens wird dabei geachtet. Das Konzept stammt aus den Siebzigerjahren und wurde von den Australiern Bill Mollison und David Holmgren entwickelt. (mjl)