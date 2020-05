Festival in Wangen – Die Kultur trotzt dem Virus Der Entscheid des Bundes, die Corona-Massnahmen weiter zu lockern, hat bereits Auswirkungen auf die Oberaargauer Veranstaltungsszene: Das Festival Nomen est omen soll über die Bühne gehen.

Im Städtli soll bald wieder Kultur geboten werden, wie hier bei der Durchführung 2014 mit Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart. Foto: Marcel Bieri

Gute Nachrichten für alle Wangerinnen und Wanger: Nach dem neuesten Lockerungsschritt haben die Verantwortlichen entschieden, das Kulturfestival Nomen est omen dieses Jahr stattfinden zu lassen. Der Vorstand habe den Entscheid des Bundesrats zu den Massnahmen im Umgang mit Covid-19 mit Spannung erwartet, heisst es in einer Medienmitteilung des Trägervereins. Weiterhin stehe die Gesundheit der Bevölkerung von Wangen an der Aare, der Besucherinnen und Besucher sowie der beteiligten Kunstschaffenden selbstredend an erster Stelle.