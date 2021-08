Das Kreuz in Herzogenbuchsee – Die Kultur kehrt zurück in den Keller Der Vorverkauf läuft verhaltener als in den Vorjahren. Trotzdem ist das Team der Kreuzkellerbühne für die neue Saison optimistisch. Sebastian Weber

Der Kreuzkeller in Herzogenbuchsee öffnet nach der Sommerpause wieder seine Türen. Foto: Thomas Peter

Endlich geht es wieder los. Was vor jedem anderen Saisonstart als Plattitüde abgetan werden könnte, glaubt man in diesem Jahr dem Team der Kreuzkellerbühne in Herzogenbuchsee aufs Wort. War die letzte Saison bedingt durch die Corona-Pandemie doch komplett auf den Kopf gestellt worden. Zahlreiche Veranstaltungen hatten verschoben werden müssen.

Einzig die Summer-Stages draussen auf der Terrasse hatten von Juni bis August im Buchser Kulturhaus für ein Stück weit Normalität gesorgt. Wegen des schlechten Wetters hatten jedoch mehrere dieser Events in den Keller verlegt werden müssen. «Die Stimmung war trotzdem immer sehr gut», sagt Michael Schärer von der Kreuzkellerbühne.