Angebot in Leissigen – Die kulinarische WM auf der Alp Auf der Meielisalp finden die Gäste während der Fussball-Weltmeisterschaft ein Public Viewing im ganz kleinen Rahmen – und die Nationalgerichte aller WM-Teilnehmer. Claudius Jezella

Das kleine WM-Dorf auf der Meielisalp. Foto: PD

Bei der diesjährigen Fussball-Weltmeisterschaft ist vieles anders. Auch das beliebte Rudelgucken vor Grossleinwänden, Neudeutsch Public Viewing genannt, findet kaum statt. Wer im Berner Oberland dieses Gemeinschaftsgefühl sucht, hat nicht viele Möglichkeiten: Im Bistro des Kunsthauses Interlaken gibt es eine Leinwand.

Ein spezielles Angebot ist zudem auf der Meielisalp oberhalb von Leissigen zu finden. Und zwar ein Pop-up-WM-Dorf, bestehend aus mehreren kleinen Chalets für sechs bis acht Personen. Public Viewing im ganz kleinen Rahmen also.

Das WM-Dorf, in dem alle Spiele live übertragen werden, ist im Rahmen der Diplomarbeit von Küchenchef Micha Bettler entstanden, der vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Hotelier/Restaurateur an der Hotelfachschule in Thun steht. Bettler setzt den Fokus auf Nationalgerichte der am Turnier in Katar teilnehmenden Nationen.

So sieht es im Innern der kleinen Chalets aus. Im Fernseher ist noch Kaminfeuer statt Fussball zu sehen. Foto: PD

Der Clou dabei? – Eine demokratisch gestaltete Speisekarte, wie es in einer Mitteilung heisst. Demnach hatten alle Gäste und Besucher der Meielisalp im Herbst die Möglichkeit, per QR-Code frei nach ihren Präferenzen ihre Speisekarte zu gestalten. Micha Bettler wollte so der Gefahr entgegenwirken, bei der Erstellung der Speisekarte die eigenen Präferenzen über die Wünsche der Gäste zu stellen.

Und so wird die WM auf der Meielisalp zum Fest der Nationen. Die kulinarische Weltmeisterschaft hat übrigens die Schweiz mit der Nationalspeise Fondue gewonnen. Vielleicht ja ein gutes Omen für die Nationalmannschaft.

