Brauerei an der Lenk – Die Kuh darf auf keiner Bierflasche fehlen Wie drei Städter die Brauerei des Simmentaler Biers zu einer der erfolgreichsten im Kanton Bern gemacht haben. Adrian Hopf-Sulc

Zuerst waren sie hier Skilehrer, nun betreiben sie eine Brauerei: Tristan Mathys (links) und David Ziörjen. Foto: Christian Pfander

Im Vorraum stapeln sich Harassen mit abgefüllten Flaschen fast bis unter die Decke. In der Brauerei ist es noch enger: Dutzende Fässer warten darauf, abgefüllt zu werden. Am Boden liegen Schläuche und Kabel durcheinander, entlang der Wand reihen sich sieben riesige Stahltanks auf.

Das Simmentaler Bier ist beliebt: Seit ihrer Gründung 2014 hat die Brauerei an der Lenk Jahr für Jahr mehr produziert – auch in den beiden Corona-Jahren. Die Verkäufe über den eigenen Onlineshop hätten den Rückgang in der Gastronomie mehr als kompensiert, sagt Tristan Mathys. Und seit die Restaurants und Bars wieder geöffnet seien, habe man im Oberland, in der Region Bern und auch in Basel neue Lokale als Kunden gewinnen können, ergänzt David Ziörjen.