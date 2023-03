Opfer eines versuchten Femizids – Die Kugel steckt noch in ihrem Kopf Die Kurdin Mutlu Kaya war der gefeierte Star einer türkischen Castingshow, dann schoss ein Mann auf sie. In einem Land, das die Frauenrechte immer stärker beschneidet, kämpft sie sich zurück ins Leben.

Moritz Marthaler

Ihr Name bedeutet «glücklich»: Mit einer Kugel im Kopf überlebte Mutlu Kaya das Attentat vor acht Jahren. Foto: PD

Wenn Mutlu Kaya damals sang, erhaben und schön, war sie die Stimme von ganz Kurdistan, der Stolz Südostanatoliens: Ein Mädchen aus Diyarbakir an einer Talentshow im fernen Istanbul. Wenn Mutlu Kaya heute singt, so ist das wie bei einem Kind, das gerade laufen lernt. Sie stockt, setzt wieder an, verstummt. Sie fasst sich in den Nacken unter das rechte Ohr, dorthin, wo die Kugel sitzt. Mit ihr hat sie sich arrangiert, sagt Mutlu, heute 28 Jahre alt, «wir müssen jetzt zusammen leben». Nur das Monster mache ihr zu schaffen. Das Monster, das die Kugel in ihren Kopf gebracht hat.