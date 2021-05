«Mieterspezialbetreuung» im Kanton Zürich – Die Kündigung erhielt er zu Hause am Esstisch Um Immobilienbesitzern Ärger zu ersparen, geben sich Verwaltungen neu empathisch. Bei José Franco kamen Livit-Leute zur «Kuschelkündigung» auf Hausbesuch – wir sassen mit am Tisch. Martin Sturzenegger

Muss sein geliebtes Heim bald verlassen: José Franco auf dem Balkon seiner Wohnung in Uster. Foto: Boris Müller

Es ist exakt 16.30 Uhr, als es bei José Franco klingelt. Der 62-Jährige weiss, was ihn auf der anderen Seite der Tür erwartet: Mitarbeitende der Verwaltung Livit, die ihm die Kündigung für seine 3½-Zimmer-Wohnung an der Zelgstrasse in Uster ZH überreichen werden.

Eine Woche zuvor hat Franco einen Anruf von seiner Verwaltung Livit erhalten. Ob er kommende Woche Zeit für ein Treffen habe, so eine Mitarbeiterin. Den Grund des Besuchs wollte sie nicht nennen: «Wir klären das dann in Ruhe vor Ort.» Hätte der Zürcher Mieterverband Franco in der Zwischenzeit nicht aufgeklärt, er wüsste nicht, welch einschneidende Nachricht ihm nun überbracht werden soll.