Kolumne zum Thuner Club Mokka – Die Krux mit der Tupperware-Box Marco Gurtner erinnert seine von MC Anliker erhaltene Kunststoff-Dose nicht nur ans Mokka in Thun, sondern löst bei ihm auch Wut aus. Marco Gurtner

Essen in einer Tupperware-Box. Dass dieses Gefäss aber auch Erinnerungen weckt, davon schreibt Marco Gurtner in seiner Kolumne. Foto: Simon Glauser (20min)

«NOT YOURS!» steht auf dem Deckel der Tupperware-Box geschrieben, in welcher ich meinen Reisepass aufbewahre. In Grossbuchstaben und mit dickem Edding hat MC Anliker viele seiner Gegenstände genau so gekennzeichnet. Damit stellte er sicher, dass die Dinge im Mokka blieben und nicht von Künstler*innen oder Mitarbeitenden mitgenommen wurden. Noch heute beschleicht mich bei jedem Öffnen der Tupperware-Box ein Gefühl des Verrats, und ich überlege mir auch jetzt, wenn ich diesen Text verfasse, die Box gleich im Mokka vorbeizubringen.