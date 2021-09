Deutschland-Fraktion – Die Krombacher Runde Wenn der FC Thun am Samstag in Wil die Meisterschaft wieder aufnimmt, beginnt für ihn eine Phase mit fünf Partien in 14 Tagen. Da sind auch deutsche Tugenden gefragt. Peter Berger

Haben auch beim Fotoshooting Spass miteinander: Gabriel Kyeremateng, Josué Schmidt, Pius Dorn und Fabian Rüdlin (v.l.). Es fehlt Hiran Ahmed. Foto: Raphael Moser

Fünf der 27 Kaderspieler des FC Thun stammen aus Deutschland. Die Profis aus dem nördlichen Nachbarstaat fühlen sich im Oberland wohl und bestens integriert, verbringen aber auch gerne gemeinsam Zeit.

Gabriel Kyeremateng (22, Dortmund)

Der Stürmer hat das freie Wochenende für einen kurzen Abstecher in die Heimat zur Familie genutzt. Zurück beim FC Thun findet er es toll, dass er so viele Landsmänner um sich hat. «Wenn man allein im Ausland ist, hilft es eindeutig bei der Integration, wenn andere mit derselben Mentalität da sind», sagt Gabriel Kyeremateng. Der Dortmunder kam vor elf Monaten von Stoke City aus England nach Thun und hat sich längst eingelebt. Es sei deshalb nicht so, dass die Deutschen immer zusammensteckten. «Aber natürlich kann es schon mal vorkommen, dass wir gemeinsam auf der Playstation spielen oder einen Kaffee zusammen trinken.»