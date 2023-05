«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Krönung von King Charles steht an – was bedeutet das für die Monarchie? Zum ersten Mal seit 70 Jahren findet in Grossbritannien wieder eine königliche Krönung statt. Wie die «grösste Show auf Erden» ablaufen wird und was Charles für ein König wird, erzählt unser Englandkorrespondent im Podcast «Apropos». Michael Neudecker als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

Abonnieren Sie diesen Podcast: Auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Am 6. Mai wird König Charles III. mit grossem Pomp offiziell zum Staatsoberhaupt gesalbt und gekrönt. In Grossbritannien herrscht bereits jetzt der Ausnahmezustand. Wie bereitet sich London auf die «grösste Show auf Erden» vor? Wie hat sich der Megaevent über die Jahrhunderte verändert? Was macht Charles seit dem Tod seiner Mutter, und was ist von Charles als König zu erwarten?

Diese Fragen beantwortet Michael Neudecker in London in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Er ist Englandkorrespondent der «Süddeutschen Zeitung» und wird die Krönung verfolgen. Gastgeber ist Philipp Loser.

