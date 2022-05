Bauboom löst Ängste aus – Die kritischen Bürgerbewegungen wollen sich vernetzen Das Nein gegen eine Überbauung in Münsingen steht nicht allein, an diversen Orten bekämpfen Komitees Bauprojekte. Nun suchen sie das Gemeinsame. Stephan Künzi

Kräne, Baugruben, Profile – das Bild aus Niederbipp steht für den aktuellen Bauboom. Er gefällt nicht allen. Foto: Nicole Philipp

Wieder stand eine Gemeinde vor der Entscheidung, ob ein Flecken Grün einer Siedlung weichen soll. Und wieder bildete sich eine Bürgerbewegung, die die Vorlage bekämpfte. Am Wochenende konnte sie ihren Sieg einfahren: Münsingen lehnte es an der Urne ab, auf den Schrebergärten in der Underrüti bis zu viergeschossige Häuser zu erlauben. Auch wenn diese günstigen Wohnraum bringen und hohen ökologischen Anforderungen genügen sollten.