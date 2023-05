Captain Nino Niederreiter – «Die Kritik an Fischer ist unfair. Wir Spieler haben es verbockt» Die Schweizer Eishockeyaner sprechen sich nach dem blamablen WM-Out gegen Deutschland aus. Und stellen sich hinter ihren Trainer Patrick Fischer. Angelo Rocchinotti

Nationalmannschaftscaptain Nino Niederreiter ortet die Probleme im mentalen Bereich. Trainer Patrick Fischer sei kein Vorwurf zu machen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Schweiz ist gescheitert, kläglich gescheitert. Eine Medaille sollte her, vorzugsweise die goldene. Die gesamte WM-Vorbereitung wurde darauf ausgerichtet. Der Fokus galt der zweiten Woche. Dann, wenn es wirklich zählt, hätte die Nationalmannschaft ihre Bestleistung abrufen sollen. Doch zum vierten Mal in Folge blieb sie nach fast makelloser Vorrunde im Viertelfinal hängen, zum zweiten Mal nach 2021 an Deutschland.