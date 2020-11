6. Pleite in Folge – Die Krise verschärft sich Wacker Thun unterliegt in St. Gallen trotz ansprechender erster Halbzeit 27:33. Die Berner Oberländer Handballer stecken in grossen Schwierigkeiten. Adrian Horn

Enttäuschung, Frustration, Ratlosigkeit: Die Thuner sind konsterniert. Archivfoto: Markus Grunder

Und da ist es wieder: dieses Gefühl, da sei eine Mannschaft dabei, einzubrechen – etwas, womit längst vertraut ist, wer Wacker in dieser Saison regelmässig zusieht.

40 Minuten sind um in St. Gallen, die Hausherren enteilen. 23:17 führen sie auf einmal, im Nu haben sie sich einen komfortablen Vorsprung erspielt. Die Gäste wirken urplötzlich überfordert, sie wissen allem Anschein nicht, was sie denn noch tun könnten. Immer wieder scheitern sie nun an Aurel Bringolf, dem Keeper der Ostschweizer. Manchmal gelangen sie gar nicht erst zum Abschluss. Die Thuner sind verzweifelt, frustriert, hilflos.

Es ist eine seltsam schwache zweite Halbzeit, die Wacker da hinlegt. Sie führt dazu, dass die Partie deutlich verloren geht, 27:33, obwohl die ersten 30 Minuten ganz gut gerieten.

Zum sechsten Mal in Folge verliert der zweimalige Meister wettbewerbsübergreifend, er steckt längst in grossen Schwierigkeiten. Rang 7 belegt er; nach Verlustpunkten steht sogar Abstiegskandidat Basel besser da. Coach Rubin sieht sich in seiner 14. und letzten Saison in Thun mit riesigen Problemen konfrontiert. Der zweite Umgang legt die Defizite des Ensembles schonungslos offen. Die Deckung funktioniert jeweils maximal vorübergehend, die Torhüter sind zu selten ein Faktor. Im Angriff fehlt jegliche Leichtigkeit, obwohl die Berner Oberländer mit Lukas von Deschwanden und Nicolas Raemy Ausnahmekönner beschäftigen. Und Gegenstösse – in der Blütezeit die grosse Stärke – sind rar geworden.

Im ersten Umgang schlägt sich Wacker ansprechend. Die Partie ist zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen, die Thuner treffen regelmässig, führen vereinzelt gar. Ivan Wyttenbach führt Regie, flankiert vom genesenen Raemy und von Deschwanden. Das klappt sehr ordentlich. Nach der Pause sitzen Wyttenbach und von Deschwanden zunächst auf der Bank, Rubin versuchts im Aufbau mit Damien Guignet und Max Dannmeyer – und damit ohne echten Spielmacher. Wenngleich in Überzahl, steigt der Rückstand, der nach 30 Minuten zwei Tore betragen hat. Die Verunsicherung nimmt zu, Fehlwürfe häufen sich, der am Anfang starke Marc Winkler vermag keine Bälle mehr abzuwehren, obwohl er die Ecke sehr oft ahnt. Janick Sorgen kriegt die Rote Karte; er, bis dahin einer der besseren Thuner, wird nach einer unglücklichen Aktion des Feldes verwiesen. Es mangelt gewiss auch an Wettkampfglück gerade. So schlecht, wie sich die Thuner nun präsentieren, sind sie nicht. Fakt aber ist: Sie warten seit geraumer Zeit auf einen Punkt.

Am Ende verlieren sie auch deswegen, weil sie mit Andrija Pendic den Schlüsselspieler des Widersachers nie in den Griff kriegen. 13 Tore erzielt dieser. Von derlei Grosstaten sind die Oberländer weit entfernt.