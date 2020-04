Editorial von Armin Müller – Die Krise gemeinsam meistern Früher gab es an Ostern das Tanzverbot. Heute zwingt uns der Lockdown zum Nichtstun. Meinung Armin Müller

Leere Kirchen wegen Corona: Pfarrer Beat Allemand macht Tonaufnahmen für die Internet-Karfreitagsmesse im Münster in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Keine Messe. Kein Ostereier-Suchen bei den Grosseltern. Kein Festessen am Ostermontag in der Gartenbeiz. Kein Ausflug zum Bergrestaurant. Kein Stau am Gotthard.