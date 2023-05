Kultur im Oberaargau – Die Kreuzkeller­bühne nimmt einen zweiten Anlauf Der Kreuzkeller in Herzogenbuchsee bewirbt sich für regionale Kulturgelder. Ein erster Versuch scheiterte. Stephanie Jungo Franziska Rothenbühler

Hoffen auf die regionale Förderung: Mitglieder des Kulturvereins Kreuzkellerbühne. Foto: Franziska Rothenbühler

Finanzielle Sicherheiten gibt es in vielen Kulturinstitutionen kaum. Gerade kleinere Häuser haben ein knappes Budget, sind auf den Einsatz von Freiwilligen angewiesen. So geht es auch der Kreuzkellerbühne in Herzogenbuchsee – doch das soll sich nun ändern.