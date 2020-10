Neu zusammengesetzter Gemeinderat – Die Krauchthaler haben keine Wahl Ende November hätten Urnenwahlen stattfinden soll. Hätten – denn die sieben Ratsmitglieder sind bereits still gewählt. Cornelia Leuenberger

Wer in Krauchthal in den nächsten vier Jahren das Sagen hat, ist schon entschieden. Foto: Thomas Peter

Die Rechnung ist schnell gemacht: Wenn sich für einen siebenköpfigen Gemeinderat sieben Frauen und Männer zur Verfügung stellen, ist der Rest null. Will heissen, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen gar nicht erst an die Urne, denn die Plätze im Rat sind alle verteilt.

So geschieht es immer mal wieder – heuer auch in Krauchthal. «Unter diesen Umständen erklärt der Gemeinderat alle Kandidatinnen und Kandidaten in einer ‹stillen Wahl› als gewählt», schreibt die Gemeinde. Die Urnenwahlen vom 29. November 2020 werden abgesagt.

Neue Gesichter

Der neue Rat sieht ziemlich anders aus als der alte: Neben Gemeindepräsident Beat Lauber (parteilos), der seinen Rücktritt bereits im März angekündigt hatte, sind ab 2021 drei weitere Mitglieder nicht mehr dabei: Franziska Mellenberger und Doris Haldner von der SP sowie Ralph Brühlmann von der SVP. Neu im Rat sind Dunja Minder (SP), Jürg Baumann (parteilos, SVP), Thomas Krattinger (SVP) und Friedrich Rüegsegger (FDP). Markus Iseli (SVP, bisher) übernimmt das Präsidium. Die bisherigen Ursula Schweizer (SVP) und Hans Nydegger (parteilos, FDP) vervollständigen das Septett.