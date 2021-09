Liveticker zu Gesundheitskosten - 2022 sinken die Krankenkassenprämien zum ersten Mal seit 14 Jahren

Gibt es auch künftig Senkungen?

Ob es auch in den nächsten Jahren Senkungen geben werde, lautet eine weitere Frage?

«Die Arbeit ist nie zu Ende», antwortet Berset. «Die letzten Jahre waren eher stabiler und tiefer als früher.» Die seit Jahren vorbereiteten Kostendämpfungspakete mit internationalen Experten hätten die Kostensenkungen ermöglicht.

Es sei aber auch «eine ständige Knochenarbeit, die Kosten im Griff zu haben», sagt Berset weiter. «Wenn es so weitergeht, mit all der Transparenz der grossen und kleinen Akteure, dann wird eine stabile Entwicklung möglich sein. Aber wir sind noch überhaupt nicht am Ziel.»

Die weitere Entwicklung der Gesundheitskosten sei schwierig vorauszusagen, sagt Christen. «Die Versicherer gehen von leichten Kostensteigerungen aus, aber das lässt sich nicht genau sagen. In den letzten drei Jahren waren die Kosten etwas tiefer als die Prämien. Ich gehe davon aus, dass dieses und nächstes Jahr die Kosten dafür etwas höher als die Prämien sind, so wird sich das wieder ausgleichen.»