Wahlen in Heimiswil – Die Kräfte­verteilung im Gemeinde­rat bleibt bestehen Der Wahlausgang ist nicht überraschend. Spannend bleibt es trotzdem. Wer das Heimiswiler Gemeinderatspräsidium übernimmt, ist noch ungewiss. Regina Schneeberger

Einst war die SVP stärkste Kraft im Heimiswiler Gemeinderat. Das ist längst nicht mehr so. Die Unabhängigen Wähler legen auch dieses Mal weiter zu. Foto: Dres Hubacher

In Heimiswil war in diesem Jahr kein wirklicher Wahlkampf spürbar. Weder die SVP noch die Unabhängigen Wähler (UWH) machten gross Stimmung. Was auch daran liegen mag, dass nur eine Person mehr kandidierte, als Sitze zur Verfügung stehen. So riefen die UWH mit Plakaten lediglich auf, an die Urne zu gehen, ohne explizit für die Partei zu werben.