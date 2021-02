Abstimmung Bahnhof Bern – «Die kontroverse Debatte ist nicht schlecht» Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) schaltet sich in den hitzigen Abstimmungskampf um den Hirschengraben ein. Die umstrittene Personenunterführung brauche es auf jeden Fall. Jürg Steiner

Stellte einst als Stadträtin auch kritische Fragen: Die heutige Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) vor dem Hirschengrabenpark, dessen Kastanienbäume gefällt und durch Linden ersetzt werden sollen. Foto: Raphael Moser

Marieke Kruit, der Abstimmungskampf zu den Verkehrsmassnahmen Zukunft Bahnhof Bern ist animiert bis aggressiv. Überrascht Sie das? Nein. Der Bahnhofsausbau und -umbau ist ein komplexes Generationenprojekt, dass man dieses kontrovers diskutiert, ist normal. Und auch überhaupt nicht schlecht. Es zeigt, wie viele Menschen sich engagiert mit der Zukunft des Lebensraums Stadt auseinandersetzen.

Hätten Sie erwartet, dass Sie mit Ihrer ersten Abstimmungsvorlage als Gemeinderätin auf so viel Gegenwind stossen? Das Dossier Zukunft Bahnhof Bern begleitet mich, seit ich 2013 ins Stadtparlament gewählt wurde. Mag sein, dass die Schlussdebatte vor wenigen Monaten im Stadtrat relativ schlank durchging. Aber zuvor gab es, zum Beispiel in der vorbereitenden Kommission, der ich angehörte, oder in Arbeitsgruppen unzählige kontroverse Debatten. Auch ich gehörte zu den Parlamentarierinnen, die kritische Fragen aufwarfen. Kritische Fragen sind auch legitim. Was mich aber ärgert, ist, wenn die Gegner Unwahrheiten verbreiten. So zum Beispiel auf dem neusten Flyer, der in die Haushalte verteilt wurde und der den Eindruck erweckt, als sei die Velostation noch immer Teil des Projekts.

Aber bei den Befürworterinnen und Befürwortern, inklusive Stadtregierung, macht sich Nervosität breit, weil sie in die Defensive geraten sind. Das wirkt vielleicht so, weil Gegnerinnen und Gegner einzelne Aspekte aus der Vorlage brechen und so zugespitzte Kritik üben. Ich sage aber: Das Vorhaben besteht nicht nur aus dem Hirschengraben. Ich bin dezidiert der Ansicht, dass man den Gesamtnutzen im Auge behalten muss und sich nicht in Details verstricken sollte. Das ist zweifellos schwieriger zu vermitteln.

Die umstrittene Vorlage Infos einblenden Ab 2027 mit Unterführung? Der Fussgängerstreifen vom Bubenbergzentrum Richtung Hirschengraben. Foto: Raphael Moser Am 7. März entscheiden die Stimmberechtigten über die flankierenden Verkehrsmassnahmen der Stadt Bern zum Um- und Ausbau des Bahnhofs Bern (Zukunft Bahnhof Bern). Es geht um einen Kredit von 112 Millionen Franken, wobei Kanton und Bund rund die Hälfte des Betrags übernehmen werden. In den letzten Wochen hat die Debatte über die Verkehrslösungen an Intensität gewonnen, obschon die Vorlage im Stadtrat mit komfortabler Mehrheit passierte. Trotzdem haben sich inzwischen mehrere Kritiker-Komitees gebildet. Hauptstreitpunkt ist die geplante Personenunterführung zum Hirschengrabenpark. Der Architekt Martin Zulauf (70) zerpflückte die Vorlage in einem Interview mit dieser Zeitung und empfahl sie zur Ablehnung. Für die im November neu gewählte SP-Gemeinderätin Marieke Kruit (52) ist es die erste Vorlage, die sie vor dem Volk vertritt. Ausgearbeitet wurde sie in der Ära ihrer Vorgängerin Ursula Wyss.

Stehen Sie selber eigentlich vorbehaltlos hinter dieser Vorlage? Bei Grossprojekten braucht es immer Kompromisse, man kann nicht alles haben. Ich selber habe ja auch Fragen gestellt. Aber je länger ich mich damit beschäftigte, desto mehr kam ich zur Überzeugung, dass es sich um ein gutes, solides, finanzierbares Projekt handelt, hinter dem ich voll und ganz stehen kann.

Was sind die wichtigsten Vorzüge? Der ÖV insgesamt wird attraktiver, es gibt kürzere Umsteigewege für Pendlerinnen und Pendler. Und wenn wir auf den Hirschengraben schauen: Da ist heute so viel los, dass es oft brenzlige Situationen gibt. Der Fussverkehr wird künftig sicherer, effizienter und übersichtlicher geführt. Heute ist der Hirschengraben ein Hindernisparcours, künftig wird er völlig hindernisfrei sein.

Der grösste Zankapfel ist die Personenunterführung zum Hirschengraben, die 36 Millionen Franken kostet. Überflüssig sagen die Gegner, den Fussgängerstreifen auf 25 Meter zu verbreitern, reiche. Nein, das reicht nicht. Die unterirdische Passage ist nötig, damit oberirdisch der Verkehr reibungslos fliessen kann. Verkehrssimulationen zeigen, dass ohne die unterirdische Passage der Verkehr zusammenbrechen würde. Uns wird ja vorgeworfen, wir hätten nicht alle Optionen geprüft. Dabei haben wir das intensiv getan, auch die Alternative mit dem breiteren Fussgängerstreifen. Das mussten wir auch, sonst sonst hätten Bund und Kanton das Projekt nicht in das Agglomerationsprogramm aufgenommen und mit 60 Millionen Franken unterstützt.

Aber verlockend ist die Idee ja schon, auf eine Investition von 36 Millionen Franken verzichten zu können. Das ändert nichts an der Tatsache, dass das nicht funktionieren würde. Ich bin jahrelang nach Langenthal gependelt, zu Spitzenzeiten. Wenn man nach einem Arbeitstag müde ist, ist es eine Herausforderung, sich in den engen Verhältnissen von der Welle hinunter zum Hirschengraben zu kämpfen. Künftig werden dort dreimal mehr Leute verkehren. Und glauben Sie, die Leute würden schön in einer Reihe am 25 Meter breiten Fussgängerstreifen stehen und dann nebeneinander über die Strasse gehen? Ganz abgesehen davon, dass man nach der Strasse noch die Tramschienen queren muss.

Will sich nicht in Details verstricken: Marieke Kruit legt sich in ihrem Büro für die flankierenden Verkehrsmassnahmen ins Zeug. Foto: Raphael Moser

Rechtfertigt es das, die Leute in einen unterirdischen Tunnel zu zwingen? Die neue Passage ist kein enger, dunkler Tunnel, wie er von den Gegnern dargestellt wird. De facto ist die unterirdische Passage die konsequente Weiterführung des neuen Bahnhofsgeschosses, das sich auf diesem Niveau befindet. Man kann im Trockenen und sicher zum Hirschengraben gelangen – und zwar freiwillig. Wer will, kann jederzeit oberirdisch die Strasse überqueren. Abgesehen davon, wird die Unterführung geräumig und gut ausgeleuchtet.

Ist die Personenunterführung logisch mit der unterirdischen Velostation unter dem Hirschengraben verbunden, deren Realisierung aber höchst unsicher ist? Die Unterführung braucht es, unabhängig davon, ob die Velostation dereinst kommt oder nicht.

Werden nach Corona je wieder so viele Leute pendeln wie vorher? Niemand kann heute verlässlich sagen, wie sich der Pendlerverkehr nach Corona entwickeln wird. Tatsache ist: SBB und RBS bauen jetzt den Bahnhof aus, und wir müssen Antworten haben – und zwar nicht nur für die nächsten zwei, drei, sondern für die nächsten 30, 40 Jahre. Ich würde meinen, Corona zeigt auch die Grenzen von Homeoffice auf. Viele Menschen sehnen sich wieder danach, ins Büro gehen zu können. Und wir werden auf jeden Fall wieder Spitzenfrequenzen haben, schon nur wegen der Schülerinnen, Schüler und Studierenden. Ausserdem fördern wir selbstverständlich weiterhin, dass die Menschen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Nur so können wir unsere Klimaziele erreichen.

Der Hirschengraben, wie er in ein paar Jahrzehnten vielleicht aussehen wird, wenn die neu gepflanzten Jungbäume formidabel Schatten spenden. Visualisierung: PD

Apropos Klimaziele, für die Sie im Wahlkampf einstanden: Nun wollen Sie ökologisch wertvolle Kastanienbäume fällen. Sie haben recht, Bäume und das Stadtklima sind mir wichtig. Ich habe damals als Stadträtin leer geschluckt, als ich erkannte, dass als Folge der neuen Fussgängerpassage der Hirschengraben umgestaltet werden und die Bäume gefällt werden müssen. Es schmerzt mich noch heute, aber ich bin überzeugt, wir machen längerfristig das Richtige. Die Bäume müssen wir fällen, weil das Projekt sonst nicht bewilligungsfähig ist. Wir pflanzen aber Jungbäume, die sich besser für das sich erwärmende Klima eignen, und verschaffen ihnen auch mehr Platz im Wurzelbereich, damit sie wachsen können und die Chance haben, gesund alt zu werden.

Der Gemeinderat hält einen Bericht zur künftigen Planung im «Stadtraum Bahnhof» unter Verschluss. Das behindere die Meinungsbildung, sagen die Gegner. Der Bericht war nie «unter Verschluss». Dass solche Unterlagen nicht ausgehändigt werden, solange sie nicht definitiv fertiggestellt sind, widerspricht nicht dem Öffentlichkeitsprinzip. Der Gemeinderat hat ihn am Mittwoch in seiner definitiven Version genehmigt, er wird am Donnerstag öffentlich gemacht.

Ist die Vorlage wirklich alternativlos? Haben Sie keinen Plan B bei einem Volks-Nein? Alternativlos ist das Projekt als Puzzleteil zu einem gut funktionierenden Bahnhof Bern. Einen Plan B, der ausgearbeitet in der Schublade liegt, gibt es nicht. Aber das Projekt wird ja dem Volk vorgelegt, damit es entscheiden kann. Wenn es zur Ablehnung käme, müssten wir selbstverständlich neue Wege suchen. Das würden aber wohl höchstens punktuelle Massnahmen sein, die Qualität für Velofahrende und Fussgänger wäre auf Jahre hinaus deutlich schlechter.