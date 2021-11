Pandemie rettet Firmen – Die Konkurswelle ist nur aufgeschoben Zahlreiche Unternehmen werden die Covid-Kredite nicht zurückzahlen können. Die Berater von KPMG warnen vor Zombiefirmen. Armin Müller

Ausfälle wegen Corona: Schaufenster eines Ladens, der wegen der Pandemie schliessen musste. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bis Ende Oktober gab es in der Schweiz in den letzten beiden Jahren 17 Prozent bis 20 Prozent weniger Konkursverfahren infolge Zahlungsschwierigkeiten als in der gleichen Zeitperiode in den Jahren 2018 und 2019. Offensichtlich haben die staatlichen Unterstützungsleistungen – Kurzarbeit, Überbrückungskredite und Härtefallprogramme – ihren Zweck erfüllt: Viele Unternehmen haben die behördlich verordneten Schliessungen überlebt.

Doch damit steigt auch die Gefahr, dass sogenannte Zombiefirmen die wirtschaftliche Entwicklung bremsen. Die staatliche Pandemie-Unterstützung in Höhe von insgesamt rund 44 Milliarden Franken hat auch mindestens 1000 Schweizer Firmen vorerst vor dem Konkurs gerettet, die ohne Pandemie nicht überlebt hätten, schätzt das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG. «Der Strukturwandel wird dadurch bloss verzögert, ist aber letztlich unvermeidlich», sagt Peter Dauwalder, Leiter Restrukturierung bei KPMG. «Sobald die Unterstützungsmassnahmen auslaufen und die Kredite fällig werden, ist mit einer grösseren Konkurswelle zu rechnen», so Dauwalder.