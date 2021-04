Stimmen zum nächsten Titel – Die Konkurrenz würdigt das YB-Solo Von Zürichs Sportchef Marinko Jurendic bis Luzerns Präsident Stefan Wolf: Für den Durchmarsch von YB gibt es Lob von allen Seiten. Peter Birrer

«G erardo Seoane hat einen extrem hohe n Wissensdurst »: FC-Zürich-Sportchef Marinko Jurendic. Foto: Alexandra Wey/Keystone

Marinko Jurendic ist beeindruckt von der «unglaublichen Konstanz». Für den Sportchef des FC Zürich lässt sich allein an der Tabelle ablesen, was YB auch in dieser Saison abgeliefert hat: «Der Vorsprung zeugt von einer grossen Qualität in diesem breiten Kader. Und weil so viel Substanz vorhanden ist, bewältigte YB die vielen englischen Wochen am besten.» Und: «Ein nicht unwichtiger Faktor war selbst bei diesen personellen Möglichkeiten die Tatsache, dass YB im neuen Jahr kaum mehr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.»

Lobend erwähnt Jurendic die Führung, die vor dieser Saison kluge Transfers tätigte: «Abgänge wurden so kompensiert, dass die Mannschaft nahtlos dort weitermachte, wo sie aufgehört hatte.»