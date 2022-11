Zwei Frauen aus dem gemässigten Flügel der Partei, eine Frau aus dem pointiert linken Lager. Und ein Mann. So präsentiert sich das Feld innerhalb der SP für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Wer hat welche Chancen? Warum fühlt sich die Debatte über die weiblichen Kandidatinnen manchmal so schräg an? Und stellen wir als Journalistinnen und Journalisten in unseren Interviews die richtigen Fragen?

Das sind die Themen, die im aktuellen «Politbüro» verhandelt werden. Im Politik-Podcast von Tamedia diskutieren Raphaela Birrer, Christoph Lenz und Markus Häfliger. Gastgeber ist Philipp Loser.

