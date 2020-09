Leitartikel zum Klimaprotest – Die Klimajugend riskiert ihre Glaubwürdigkeit Die Aktivisten verunglimpfen das «reaktionäre» Parlament. Sie realisieren noch nicht, wie viel dieses soeben erreicht hat – und dass sie selber das Erreichte wieder gefährden. Fabian Renz

Klimaaktivisten bei der unbewilligten Demonstration auf dem Berner Bundesplatz am 22. September. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es war eine gute Woche für die Klimabewegung. Jene Kommentatoren, die ihr eine Einbusse an Sympathie prophezeiten, dürften sich irren. Die Besetzung des Bundesplatzes mag zwar illegal gewesen sein. Aber sie verlief gewaltfrei und war gut organisiert. Für die Reputation ist das wichtiger als fehlender Papierkram. Vor allem blieben die Aktivistinnen und Aktivisten dank der Plumpheit ihrer Gegner davor bewahrt, dass man sich gründlicher mit ihren Ideen befasste. So drehte sich eine tagelange Debatte um die mangelnde Impulskontrolle gewisser SVP-Politiker, die vor laufender Kamera ausgetickt waren. Ihr unfreiwilliges Verdienst ist es, dass die «Klimajugendlichen» daneben geradezu abgeklärt-erwachsen wirkten.

Das Vorgehen und die Äusserungen der Aktivisten sind dennoch kritisch zu hinterfragen: darum nämlich, weil ihr unverblümter Antiparlamentarismus eine gefährliche Zeitströmung nährt. Die Sorge vieler Jugendlicher um das Klima ist nachvollziehbar, ebenso die Verzweiflung über die Trägheit der institutionellen Politik. Doch geht es zu weit, wenn die Gruppe «Rise Up for Change» in ihren Communiqués über das «reaktionäre Schweizer Parlament» herzieht. Erst recht zu weit gehen ihre obskuren Forderungen nach einer neuartigen «Bürgerversammlung» (als rechtsetzende Instanz für Klimaneutralität bis 2030), nach einer durch das Los zu bestimmenden Parlamentskammer (da die heutigen Räte von Lobby- und Parteienfilz durchsetzt seien), nach Unterdrückung von Lobbyismus ganz allgemein.

Auf diese Weise wird nämlich ein Gegensatz zwischen den im Parlament vertretenen Kräften und der «eigentlichen» Bevölkerung postuliert, der durchaus unschöne Berührungspunkte schafft: Der Trumpismus in den USA, aber auch die Corona-Demos in Europa und Verschwörungstheorien jedweder Provenienz speisen sich aus Ressentiments gegen eine angeblich verfilzte und korrupte Elite.

Nur das Parlament kanns

Nun mögen sich auch Menschen mit unzweifelhaft demokratischer Gesinnung fragen, ob das Parlament auf Notlagen angemessen zu reagieren imstande ist. Die Legislative hat ihre Machtlosigkeit während der «ausserordentlichen Lage» im Corona-Frühling, als der Bundesrat im Notrecht regierte, gerade drastisch vorgeführt bekommen. Den parlamentarischen Normalbetrieb wiederum kennzeichnet oft eine zermürbende Sperrigkeit. Doch genau sie widerspiegelt eben die vielfältige Interessenlage in der Bevölkerung – und nicht einen Gegensatz zwischen Volk und Lobbyisten. Dies anzuerkennen, diesen Lernprozess hat die Klimabewegung noch vor sich.

Umweltschutz im Allgemeinen, nicht nur Klimaschutz im Speziellen, kollidiert immer wieder mit wirtschaftlichen Bedürfnissen. Fraglos verliert die Umwelt dabei (zu) oft. Fortschritte erzielt aber nur, wer diesen Gegensatz prinzipiell akzeptiert und geschickt mit ihm umgeht. Er lässt sich nicht mit autoritärer Geste aus der Welt schaffen. Es mag zutreffen, dass das Parlament auf die Klimakrise im Moment zu langsam reagiert, es mag zutreffen, dass es zur Lösung dieser Krise nicht die ideale Instanz ist. Trotzdem ist es die idealste, die sich denken lässt. Es ist schlichtweg die einzige, weil einzig legitime.

Fortschrittliches Gesetz

Und ganz so düster präsentiert sich die Lage dann doch wieder nicht. National- und Ständerat haben in dieser Session ein fortschrittliches CO₂-Gesetz verabschiedet, wie es vor zwei Jahren noch undenkbar schien. Das Parlament ist eben nicht «reaktionär»: Es verpflichtet die Schweiz zu einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen (minus 50 Prozent bis 2030), es erhebt eine Flugticketabgabe, es erhöht die Abgaben auf Heizöl, es nimmt die Benzinimporteure in die Pflicht – und so weiter. Dass von den Grünen bis zur FDP alle namhaften Kräfte das Gesetz unterstützen, stärkt seine Chancen in der Volksabstimmung. Radikale Kräfte innerhalb der Klimabewegung, die auf viel mehr gehofft hatten, erwägen nichtsdestotrotz, die SVP beim angedrohten Referendum zu unterstützen.

Es war, wie erwähnt, eine gute Woche für die Klimabewegung. Die friedliche, wenn auch mit Zwangsmitteln beendete Besetzung des Bundesplatzes, die besonnene Reaktion auf SVP-Ausfälligkeiten: Dies alles hat die Aktivistinnen und Aktivisten im öffentlichen Diskurs gestärkt. Dass wir klimapolitisch überhaupt dort sind, wo wir sind, ist mit ihr Verdienst. Sollten sie aber aus Enttäuschung der SVP zu einem Sieg über das CO₂-Gesetz verhelfen, wäre ihre Glaubwürdigkeit nachhaltig dahin. Sie gäben dann jenes infantil-karikaturistische Bild ab, das ihre Gegner von ihnen zeichnen.