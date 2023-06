Wie beim billigen Jakob: Die Besucherinnen und Besucher des Infoabends in Wolfisberg wurden mit Treichelklängen und der Schweizer Verfassung empfangen. Foto: Marcel Bieri

Die Szene hatte etwas Skurriles an sich. Wie der billige Jakob stand am Dienstagabend ein älterer Herr in Shorts und schwarzem Shirt vor dem Schulhaus Wolfisberg und bot die Schweizer Verfassung feil. Das rote Gratisbüchlein mit den vielen weissen Kreuzen fand bei den Leuten, die drinnen Neues über die geplante Asylunterkunft im Hotel Restaurant Alpenblick hören wollten, guten Absatz. Der Herr konnte seine politische Botschaft platzieren: Die Freiheitstrychler und Reichsbürger, in deren Umfeld er sich so selbstverständlich bewegte, stehen dem kleinen Dorf ob Niederbipp in schwierigen Zeiten bei.