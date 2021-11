Literatur in Thun – Die kleinen Dinge und die grossen Berge Am Samstag findet im Thuner Frachtraum an der Seestrasse die «Literaare Herbstlese» statt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf Schweizer Autorinnen und Autoren. Christina Burghagen

Der teilnehmende Autor und Musiker Claudio Landolt erforschte den Berg in Wort und Klang. Foto: PD

Sich den Schweizer Literaten zuzuwenden, bedeutet für die Veranstaltenden der «Literaare Herbstlese», sich auf das wortwörtlich Naheliegende zu konzentrieren: Acht Schweizer Literaturschaffende werden am Samstag aus ihren Texten rezitieren.

Den Anfang macht um 13 Uhr der Kabarettist und Autor Christoph Simon – an manchen Tagen ein fröhlicher Pessimist, an anderen ein trauriger Optimist, wie er sich beschreibt. Seine Romane und Texte sind in neun Sprachen übersetzt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden. Zurzeit ist Christoph Simon unterwegs mit seinem vierten Solo-Kabarettprogramm «Der Suboptimist». Zuletzt erschienen: kurze Texte mit «Die Dinge daheim», kleine Romane in «Und das nach vier Milliarden Jahren Evolution» und Gedichte «Viel Gutes zum kleinen Preis».