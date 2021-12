Skandal im italienischen Fussball – Die kleine Viper mit dem Seidenschal Massimo Ferrero, der Präsident von Sampdoria Genua, ist einer jener Machtmenschen, die den Sport lange prägten – mit Grössenwahn und Realsatire. Jetzt sitzt er in Haft, angeklagt in 38 Punkten. Oliver Meiler aus Rom

Abergläubische Riten: Massimo Ferrero, 70 Jahre alt, kam gratis zu seinem Verein und führte jedes Wochenende seine Show auf. Foto: Simone Arveda (EPA)

Figuren gibt es, die gibt es nur in Italien. Figuren aus der ewigen Commedia dell’arte, schillernde Seiltänzer am Abgrund. Gerade die Führungsriege des italienischen Fussballs war immer voll von Mäzenen, besoffen vom Applaus der Fans, taumelnd zwischen Grössenwahn und Realsatire. Es sei dabei nur an Silvio Berlusconi erinnert. Nun aber scheiden sie aus, einer nach dem anderen, oft machen sie Investoren aus dem Ausland Platz. Manche gehen leise, andere laut und unrühmlich.

Der römische Film- und Kinounternehmer Massimo Ferrero, 70 Jahre alt, bis eben noch Besitzer und Präsident von Sampdoria Genua, ist vor ein paar Tagen verhaftet worden. Wegen betrügerischen Bankrotts, Bilanzfälschung in einigen seiner Firmen, alles Böse in 38 Anklagepunkten. Hausarrest mochten ihm die ermittelnden Staatsanwälte nicht zugestehen, denn dafür, schreibt das Gericht, sei der Angeklagte viel zu «verschlagen und durchtrieben». Ferrero sitzt jetzt in San Vittore, dem Gefängnis von Mailand. Die Präsidentschaft des Vereins hat er niedergelegt, es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, obschon die Vorwürfe gegen ihn die Sampdoria selbst nicht betreffen. Bisher zumindest.