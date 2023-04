Star in Langenthal – Die kleine Bühne ist für Stephan Eicher eine Art Heimkehr Von Frankreichs Konzertsälen ins Langenthaler Old Capitol: Stephan Eicher interpretiert Stiller Has und Mani Matter. Livia Bieri

Stephan Eicher nutzt seine Tourneepause für Auftritte in kleinen Schweizer Lokalen. Foto: Christian Pfander

Er ruft aus dem Zug an, ist auf dem Heimweg von Frankreich in die Schweiz. Stephan Eicher befindet sich aktuell auf der «Et voilà»-Tour in Luxemburg, Belgien, Kanada und Frankreich. Er spielt ausverkaufte Konzerte in alten Theater- und Konzertsälen, was er schon immer mal wollte, wie er sagt. Die Tour laufe gut, fügt er an und denkt laut weiter: Wenn sie weiter so gut funktioniere wie bisher, werde sie vielleicht über den Mai 2024 hinaus verlängert.