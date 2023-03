Geheimnisvolle Kultur der Inka – Die Kleidung der Inka verrät, wie sie herrschten Ein neu entdecktes Textilstück zeigt, wie die Inka mithilfe symbolbeladener Gewänder ihre Untertanen an sich banden. Niccolò Schmitter

Von Festungen wie der Ruinenstadt Machu Picchu aus beherrschten die Inka ein grossflächiges Reich in den Anden. Foto: Getty Images

Inka-Forscher haben es nicht leicht. Sie verbringen ihr Leben damit, dieses Reich besser zu verstehen, dessen Kultur, Politik und Rechtsverständnis zu ergründen. Allein die Frage, wie es den Inka gelang, ihr 950’000 Quadratkilometer grosses Imperium zusammenzuhalten, wirft Rätsel auf. Dabei können sich die Forscher keine Hoffnungen darauf machen, einen Text der Inka zu entdecken, also etwa zwischen Ecuador, Chile und Argentinien so etwas wie einen «Codex Hammurabi» auszugraben oder in der Bibliothek eines verlassenen Bergklosters eine verstaubte «Athenaion politeia» aus dem Regal zu ziehen. Denn die Inka kommunizierten zwar über miteinander verknotete Schnüre, ein System, das bis heute nicht entschlüsselt ist. Doch eine Schrift mit Buchstaben und Zeichen haben sie nicht hinterlassen.