Langenthal/Huttwil - Die Klause, in der man zur Ruhe kommt

Huttwilerin schreibt für Langenthal – Die Klause, in der man zur Ruhe kommt Das Jubiläumsjahr der Kammermusikkonzerte Langenthal fiel der Pandemie zum Opfer. Die vergangenen 75 Jahre spiegeln sich aber in einer besonderen Chronik. Jürg Rettenmund

Jedes von Hand gestaltete Blatt muss zuerst eingeteilt und skizziert werden. Susann Graf an der Arbeit. Fotos: Nicole Philipp

Hochkarätige Musik hören und in Gedanken abschweifen in die vergangenen 75 Jahre: Das wollten die Verantwortlichen der Kammermusikkonzerte Langenthal mit ihrem Publikum im letzten Winter. Doch die Corona-Pandemie machte auch ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Mehrmals passten sie im vergangenen Herbst die Rahmenbedingungen an die sich ändernden Vorschriften an, um die 75. Saison zu retten. Doch Ende Oktober mussten auch sie alles absagen.

75 Jahre klassische Musik im Oberaargau – das gibt jedoch die von Hand geschriebene Chronik der Kammermusikkonzerte wieder, die auch im Internet durchgeblättert werden kann. Fünf Kunstschreiberinnen und -schreiber teilten sich bisher die Aufgabe. Gegenwärtig greift Susann Graf für die Organisatoren zu Bleistift, Feder und Pinsel. Ein Besuch bei ihr führt in einen Dachstock nach Huttwil.