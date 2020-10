Nach Brand an Weihnachten 2019 – Die Kirche in Herzogenbuchsee erhält ihre neue Spitze Der Kirchturm von Herzogenbuchsee, der an Heiligabend 2019 eingestürzt war, erhielt am Donnerstag seinen neuen Helm.

Der erste Teil der Turmspitze wird mit einem Autokran auf den Kirchturm in Herzogenbuchsee montiert. Der Kirchturm war an Heiligabend 2019 durch einen Brand zerstört worden. Foto: Marcel Bieri

Nach dem Kirchturmbrand von Heiligabend 2019 in Herzogenbuchsee BE sind die Renovationsarbeiten plangemäss vorangeschritten. Am Donnerstag wurde nun noch der neue Turmhelm aufgesetzt.

Aufgrund von Wind und Regen war das Aufsetzen des neuen Turmhelms kurzfristig um einen Tag verschoben worden.

Mit der Kupferverkleidung des Turms soll unmittelbar danach begonnen werden, wie die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde vor einer Woche mitgeteilt hatte. Rechtzeitig zu Weihnachten 2020 sollte die Saalkirche wieder für Gottesdienste zur Verfügung stehen.

Das Feuer im Kirchturm war am 24. Dezember 2019 ausgebrochen. Ein Teil der Dachkonstruktion stürzte ein und riss ein Loch ins Dach des Kirchenschiffs. Die Ursache liess sich nicht mit Sicherheit bestimmen. In Frage kommen laut Polizei ein technischer Defekt an den elektrischen Gebäudeinstallationen oder eine brennende Kerze.

Nach über acht Monaten intensiver Renovation kann die Holzkonstruktion wieder auf den Turm aufgesetzt werden.

sda/ske