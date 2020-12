Nach dem Kirchenbrand in Buchsi – Die Kirche erstrahlt in neuem Glanz Das Ziel ist erreicht: Rechtzeitig zu Weihnachten wird die sanierte Kirche der Öffentlichkeit präsentiert. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch nicht.

Der Zeitplan ging auf: Pünktlich zum Gottesdienst kann die sanierte Kirche erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Fotos: Beat Mathys Das Gotteshaus wurde fast ein Jahr lang saniert. Die Erneuerung der Orgel dauert aber noch bis April. Der Turm ist noch eingerüstet: Die Spenglerarbeiten können vermutlich erst Mitte Februar abgeschlossen werden. 1 / 4

Mit den Gottesdiensten an Heiligabend und am Weihnachtstag wird in Herzogenbuchsee die sanierte Kirche erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Genau ein Jahr ist es her, dass das Gotteshaus Feuer gefangen hat. Bereits kurz nach Neujahr war mit dem Einrüsten des Gebäudes gestartet worden. Im Frühjahr begannen die Sanierungsarbeiten.

Das Fazit des abtretenden Kirchgemeindepräsidenten Christoph Tanner fällt positiv aus. Vor allem konnte der Zeitplan der Arbeiten eingehalten werden: Wie geplant kann die Kirche rechtzeitig zu Weihnachten wieder ihre Türen öffnen. Der Innenraum ist fertig, die Elektriker haben ihre Arbeit abgeschlossen und selbst das Uhrwerk ist wieder in Betrieb.