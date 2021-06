Für eine halbe Million – Die Kirchberger Fussballer erfüllen sich einen grossen Wunsch Er ist einer der erfolgreichsten Fussballclubs weitherum. Mit der Infrastruktur hapert es aber beim FC Kirchberg. Nun ist Besserung in Sicht. Markus Zahno

Der Verein von Roger Niederer (links) und Daniel Schoder soll bald neue Garderoben und eine neue Zuschauertribüne erhalten. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist Nachmittag. Noch ist der Fussballplatz am Birkenring leer. Doch das wird sich schon in wenigen Stunden ändern: Abends und an den Wochenenden finden hier die Trainings und Spiele des FC Kirchberg statt. Des sportlich höchstplatzierten Clubs aus dem Verwaltungskreis Emmental, der punkto Infrastruktur aber eher zu den Schlusslichtern zählt.

Im Clubhaus zum Beispiel hat es nicht einmal Duschen. So packen die Fussballerinnen und Fussballer nach dem Match jeweils ihre Sachen, marschieren vorbei an Häusern und Schrebergärten, bis hinunter zum Saalbau Kirchberg. Dort können sie duschen und sich umziehen. Danach könnten sie theoretisch wieder zurück zum Fussballplatz, im FC-Beizli oder auf der Terrasse zusammensitzen, plaudern und ein Bier trinken.