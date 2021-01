Neue Angebote der Perlenkette Emme – Die Kette wird um einige Perlen reicher Der Trägerverein hat eine öffentliche Ausschreibung lanciert, um weitere «Perlen» entlang der Emme zu sondieren. Die besten Ideen werden prämiert.

Was die Emme alles zu bieten hat, will ein Verein den Leuten mit buchbaren Aktivitäten näherbringen. Foto: Marcel Bieri

Ende Mai haben Emmental Tourismus und der private Verein Perlenkette Emme «Perlen» entlang der Emme ausgelegt. Beim Projekt der neuen Regionalpolitik, das von Bund und Kanton mit 200’000 Franken unterstützt wird, handelt es sich um buchbare Aktivitäten, die sich vor allem an Schulklassen und Familien richten.

Entstanden waren vorerst sechs Angebote, die als «Pionierperlen» eingeführt wurden, wie etwa der Pestalozzipfad in Burgdorf oder eine Wanderung rund um die historischen Holzbauten in Langnau. «Das war ein voller Erfolg», bilanziert Christian Hedinger, Präsident des Trägervereins. Aber man sei noch lange nicht am Ziel angekommen. Seine Vision: Von der Quelle der Emme auf der Lombachalp bis zur Mündung bei Solothurn sollen rund 30 attraktive Angebote entstehen.