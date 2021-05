Leserreaktionen – «Die Kartoffeln wären nicht mehr da» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den beiden Agrarinitiativen und der Abstimmung über das CO₂-Gesetz.

Radikal und gefährlich? Die möglichen Auswirkungen der beiden Agrarinitiativen werden heftig diskutiert – auch in der Leserschaft. Foto: Keystone

Diverse Ausgaben zu den beiden Agrarinitiativen

In der Schweiz werden jährlich rund 400’000 Tonnen Kartoffeln produziert und konsumiert. Können wir in Zukunft die Kartoffeln nicht mehr gegen die Kraut- und Knollenfäule schützen, droht das Aus für den Kartoffelanbau in der Schweiz. Das ist nicht Panikmache, sondern Realität. Bei der Ernte wären dann die Kartoffeln nicht etwas mehr oder weniger schön. Nein, sie wären nicht mehr da. Weil sie verfault wären und das auch im biologischen Anbau. Ein Hauptgrund für die Hungersnot in Europa von 1845, als hunderttausende von Menschen starben, war der fehlende Schutz gegen die Kraut- und Knollenfäule. Dank der Forschung haben wir diesen Pilz nun besser im Griff. Die Kartoffelproduzenten sind daran, den Fungizideinsatz noch mehr zu reduzieren, aber ohne geht es im Moment noch nicht. Wollen wir mehr Kartoffeln importieren? Das ist unehrlich und verwerflich. Ruedi Fischer (Präsident der Schweizerischen Kartoffelproduzenten), Bätterkinden

Diverse Ausgaben zum CO₂-Gesetz

Tausende Wissenschaftler forschen, wie der CO₂-Ausstoss zu verringern ist. Und dann steigen die lösungsbringenden Parlamentarier wie Phönix aus der Asche auf und verkünden, das Problem mit Gebühren zu lösen. Keine Demo hat je ein Gramm CO₂ eingespart, im Gegenteil. Nichts dagegen, wenn Flugreisen und Treibstoff mit einer Abgabe belastet werden. Warum nicht auch Strom? Nirgends ist zu vernehmen, wie hoch die Kosten für das Inkasso, Verwalten und Rückverteilen sein werden. Zusätzliche Mitarbeiter, die auch Ressourcen verursachen, müssen rekrutiert werden. Zielführender wäre, auf umweltschädigenden Produkten – dazu gehören auch Luxusgüter – einen höheren Mehrwertsteuersatz zu entrichten. Kein einziger zusätzlicher Arbeitsplatz wäre nötig. Den Ertrag vollumfänglich in Forschung und umweltfördernde Massnahmen investieren. Man wird eines Tages zur Überzeugung gelangen, dass nur mit Verzicht das Umweltproblem gelöst werden kann. Peter Wasem, Bern

Schon eine um ein Grad erhöhte Körpertemperatur signalisiert im menschlichen Organismus, dass etwas nicht stimmt. Steigt das Fieber weiter, kann es schnell gefährlich werden. Entsprechend verhält es sich mit der Temperatur des planetaren Klimas: Mit einer fortschreitenden Klimaerhitzung würden wir auf katastrophale Zustände hinsteuern. Der Pro-Kopf-CO₂-Ausstoss der Schweiz ist unter Einbezug der importierten Konsumgüter im weltweiten Vergleich sehr hoch. Mit dem CO₂-Gesetz schafft die Schweiz die minimalen gesetzlichen Grundlagen, um ihren Beitrag an einen möglichst glimpflichen Verlauf der Klimakrise zu leisten. Mit einer CO₂-Abgabe und einer Flugticketabgabe wird klimaschädigendes Verhalten verteuert. Gleichzeitig werden zwei Drittel dieser Lenkungsabgaben an die Bevölkerung und Wirtschaft zurückgegeben. Ein Drittel wird klimafreundlich investiert, zum Beispiel ins Gebäudeprogramm. 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung erhalten mehr zurück, als sie bezahlen. Die Wirtschaft wird zu zukunftsträchtigen Innovationen angeregt. Ursula Lüthy, Ostermundigen

