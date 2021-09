Gemeinderat Konolfingen – Die Karten sind schon vor den Wahlen neu gemischt worden Alle im Gemeinderat treten nochmals an, der Ausgang der Wahlen scheint so gut wie sicher. Oder sorgt das Abseitsstehen der FDP für eine Überraschung? Stephan Künzi

Ein Dorf wählt – doch an den politischen Machtverhältnissen in Konolfingen wird sich kaum viel ändern. Foto: Nicole Philipp

Die Kräfte im Gemeinderat von Konolfingen haben sich schon vor zwei Jahren verschoben, mitten in der Legislatur. Verantwortlich ist die Art, wie die Gemeinde ihre Regierung bestellt. Sechs Sitze werden nach dem Proporzsystem unter den Parteien verteilt. Auf den siebten wird der Präsident nach dem Majorzsystem gehievt. Bei dieser Persönlichkeitswahl zählt nicht die Parteistärke, sondern allein die Stimmenzahl, die jeder und jede für sich erreicht.

Beim Präsidium also fand in Konolfingen Anfang August 2019 ein ausserordentlicher Wechsel statt. Daniel Hodel zog sich aus beruflichen Gründen zurück, und Heinz Suter übernahm – als Einziger, der Interesse am Amt hatte – nach einer stillen Wahl. Gleichzeitig kam es auch im Gemeinderat, wo Suter bislang den Sitz der BDP innegehabt hatte, zu einem Wechsel. Barbara Aeschlimann als erste Ersatzfrau auf der BDP-Liste konnte nachrutschen.