Gemeindewahlen in Seeberg – Die Kandidatensuche wird nicht einfach Das Anforderungsprofil ist anspruchsvoll: Wer sich im Herbst neu in den Gemeinderat wählen lässt, muss auch sogleich das Präsidium übernehmen. Sebastian Weber

Die Gemeinde Seeberg benötigt auf Anfang kommenden Jahres einen neuen Präsidenten. Foto: Susanne Keller

Die Gesamterneuerungswahlen in Seeberg werfen ihre Schatten voraus. Bereits bekannt war, dass sich Andreas Mühlemann (BDP) am 3. Dezember nicht mehr zur Wahl stellt. Der Gemeindepräsident, der das Amt Anfang 2019 von seinem Parteikollegen Roland Grütter übernommen hatte, gab bereits im Juni bekannt, dass er sich künftig auf seine Arbeit im Kantonsparlament fokussieren will. Der Landwirt ist per 1. Juni 2020 für die BDP in den Grossen Rat nachgerückt.