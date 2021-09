Rechtsextremismus in Deutschland – Die Justiz stellt sich blöd In Deutschland sorgen geschmacklose Wahlkampfaktionen von Neonazis für Empörung. Die Staatsanwaltschaften reagierten aber erst mit Verspätung. Eine Blamage. Ronen Steinke

«Hängt die Grünen»: Umstrittenes Wahlplakat der rechtsextremen Splitterpartei «III. Weg» in Zwickau, Sachsen. Foto: Keystone

Meinungsfreiheit heisst im Strafrecht, dass die Justiz mehrdeutige Aussagen im Zweifel zugunsten des Angeklagten auslegt. Das ist ein gutes, wichtiges Prinzip. Meinungsfreiheit darf aber nicht heissen, dass die Justiz sich schlicht blödstellt. Gerade das ist in den letzten Tagen und Wochen in Deutschland passiert.

Ein Beispiel? Wenn eine Neonazi-Truppe in der Fussgängerzone von Würzburg buchstäblich Leichentücher auslegt, bespritzt mit Kunstblut, und drei Strohpuppen hinlegt mit den Fotos der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet – dann ist das eine Drohung. Das ist deutlich. Um das zu erkennen, muss man nicht zwingend noch einen Blick werfen auf das Transparent, das die Neonazis ausserdem mitgebracht hatten. «Reserviert für Volksverräter» stand dort.

Das Nichtstun ist brandgefährlich, und es ist blamabel für den Rechtsstaat.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat sich stattdessen von den Neonazis am Nasenring herumführen lassen. Sie ist den Ausflüchten der Neonazis gefolgt: Die drei «Leichen» würden nicht die drei Politiker darstellen, sondern Opfer von deren flüchtlingsfreundlicher Politik. Die Rechtsextremen würden also nicht Blut sehen wollen. Im Gegenteil: Sie würden über bereits vergossenes Blut trauern. Die Staatsanwaltschaft in Würzburg tat so, als sei dies ernsthaft ein Eindruck, den Zuschauer gewinnen konnten.

Es ist brandgefährlich, und es ist blamabel für den Rechtsstaat, wie sich die Neonazis amüsieren durften über die Juristen, die ihnen höflich aus dem Weg gegangen sind, anstatt wegen Billigung von Straftaten gemäss dem deutschen Strafgesetzbuch zu ermitteln. Die Vorschrift ist explizit als Reaktion auf den Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke neu gefasst worden. Sie handelt von Menschen, die «in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören … in einer Versammlung» Gewalt gutheissen.

Ein weiteres Beispiel aus dem Bundesland Sachsen. Eine Neonazi-Kameradschaft, die sich, juristisch gut beraten, als politische Partei tarnt, hat den Satz «Hängt die Grünen!» plakatiert. Das ist eine Aufforderung zu Gewalt, wie sie im Strafgesetz steht. Auch hier haben sich die Nazis herausgewunden. Sie hätten mit «Grüne» ja nur grüne Plakate gemeint. Das genügte der Staatsanwaltschaft in Zwickau, um sie gewähren zu lassen.

Der Rechtsstaat kann aktiv werden, wenn er will. Leider will er zu oft nicht.

Beide Male hat es erst starker öffentlicher Kritik bedurft, bis die Ermittler auf Anweisung von oben doch noch genauer hingesehen haben. In der vergangenen Woche in Zwickau – am Dienstag nun auch in Würzburg: Die Staatsanwaltschaft hat mit mehreren Tagen Verspätung eingelenkt. Das ist besser als nichts. Aber so gibt der Rechtsstaat ein schwaches Bild ab. Zurück bleibt die Erkenntnis: Man kann durchaus, wenn man will. Leider will man zu oft nicht.

Das merken sich Rechtsextreme. Das testen sie vergnügt weiter aus. Im vergangenen März hat es erst eines Machtworts des Oberlandesgerichts Karlsruhe bedurft, um die Staatsanwälte in Pforzheim zu einer Ermittlung wegen Volksverhetzung zu bewegen. Nazis waren mit dem Spruch «Israel ist unser Unglück» aufmarschiert, einer Abwandlung der NS-Propagandazeile «Die Juden sind unser Unglück». Die Juristen hatten sich mit der Ausrede der NS-Verherrlicher zufriedengegeben, es gehe ihnen «nur» um Nahost.

Manchmal ist es bloss ein feiner Unterschied zwischen einer Staatsanwaltschaft, der die Hände gebunden sind, und einer, die die Hände in den Schoss legt.

