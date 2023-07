Denkwürdige Berner Verbrechen – Die heilige Maria war nur ein Mönch auf dem Schwebebalken Wie vier Dominikanermönche einem armen Schneidergesellen Wunder vorspielten, um einen Glaubensstreit zu gewinnen. Und ihn danach zu vergiften versuchten. Lena Rittmeyer

Hans Jetzer bekommt Besuch von der heiligen Barbara: Holzschnitt von Urs Graf, 1509. Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin

Im Februar 1508 wird der 23-jährige Schneidergeselle Hans Jetzer in Bern gefoltert. Sein Vergehen: Er berichtete von mehreren Erscheinungen der Jungfrau Maria und weiteren Heiligen, die ihn in seinem Kämmerlein im bernischen Dominikanerkloster (heute steht dort das Stadttheater) besucht haben sollen. In dieses wurde Hans Jetzer, der aus dem heute aargauischen Zurzach stammte, vor kurzem erst aufgenommen. Die Geister sollen ihm verraten haben, dass die Lehre der Dominikanermönche richtig sei. Diese besagt, dass die Jungfrau Maria selbst «befleckt» empfangen worden sei – also in der Erbsünde, so wie alle Normalsterblichen.