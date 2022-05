Überraschung am Mittelländischen – Die jungen Wilden setzen ein kräftiges Ausrufezeichen Nicht Schwingerkönig Kilian Wenger, nicht Kilchberg-Sieger Fabian Staudenmann – der 21-jährige Michael Ledermann triumphiert am Mittelländischen in Bern. Marco Oppliger

Er schreit seine Freude bis unters Hallendach: Michael Ledermann kann sein Glück nach dem Sieg im Schlussgang über Adrian Walther kaum fassen. Foto: Raphael Moser

Es ist gar nicht so einfach, in dieser Atmosphäre in sich zu gehen. Unmittelbar vor dem Schlussgang am Mittelländischen Schwingfest geben drei «Geisslechlepfer» ihr Können zum Besten, und weil sie dies in der geschlossenen Eishalle tun, dürfte der Lärm dem einen oder anderen Besucher aufs Trommelfell schlagen.