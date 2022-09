Saisonstart für den SCUI – Die Jungen stehen in der Verantwortung Der SC Unterseen-Interlaken nimmt die neue 1.-Liga-Saison mit einem unerfahrenen, schmalen Team in Angriff. Die sportlichen Verantwortlichen erklären, wie es dazu kam. Christoph Buchs

Der SC Unterseen-Interlaken (in weissen Shirts), hier Mitte August beim Testspiel gegen den EHC Adelboden, steht vor einer wegweisenden Saison. Foto: PD

Am übernächsten Samstag startet der SC Unterseen-Interlaken in die neue Saison – und fährt hierfür bis nach Romanshorn. Gegner: die Pikes Oberthurgau. An lange Carfahrten wird sich die Mannschaft in der kommenden Spielzeit gewöhnen müssen. 212 Kilometer sind es bis an den Bodensee.