Wir müssen eine genaue Analyse machen, wenn die Pandemie durch ist. Wir haben bereits den Auftrag erteilt, die Gründe zu untersuchen. Wir wissen noch nicht, warum in St. Gallen überdurchschnittlich viele über 80-Jährige betroffen sind.

Nirgends war die Übersterblichkeit bei Senioren in der zweiten Welle höher als in St. Gallen. Warum?

Wir erklären es uns damit, dass lange keine Massnahmen ergriffen wurden. Zum Beispiel gab es trotz vielen Ansteckungen kein Besuchsverbot in Altersheimen.

Wir haben das mehrmals in der Regierung diskutiert und uns gegen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Viele Leute sagten: Ich habe mein Leben gelebt. Ich will lieber Besuch im Heim haben. Wenn ich dann sterbe, ist es halt so weit.