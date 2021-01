Leserreaktionen – «Die Jungen bleiben dabei auf der Strecke» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu dem Milliardär Johan Rupert, der aus Südafrika anreiste, um sich im Thurgau impfen zu lassen.

Luxus-Tycoon Johann Rupert konnte sich in Frauenfeld vor dem offiziellen Start mit behördlichem Segen impfen lassen. Foto: TDG

Zu «Sogar beim Topmodell spart man noch»

Der seitenfüllende PR-Artikel zum neuen Modell aus dem Hause Dacia ist ärgerlich und unverständlich. Klimawandel? Nie gehört. Angaben zum Benzinverbrauch? Fehlanzeige. Hinweis zur Energieeffizienz? Wäre ja noch schöner. Stattdessen schwärmt der Autor vom eigenständigen Look (mit muskulösen Schultern), von Ziernähten an den Sitzen (in der Wagenfarbe lackiert) und mehr Schulterraum im Fonds (8 Millimeter). Der Basismotor? Magere Kost, den grossen Turbobenziner mit 91 PS sollen wir kaufen. Am gleichen Tag gibt die Lausanner Stadtregierung bekannt, dass sie ab 2030 Autos mit Diesel- und Benzinmotoren aus dem Stadtgebiet verbannen will. Geht doch! Auf der «Mobil»-Seite der BZ lesen wir darüber nichts. Peter Eichenberger, Bern

Zum Leserbrief von Christoph Jakob-Lüthy: «Es ist möglich, Weidetiere wolfssicher einzuzäunen»

Einen riesenherzlichen Dank, an den Leserbriefschreiber Christoph Jakob-Lüthy. Endlich einmal ein Tierhalter, der etwas von Tierhaltung versteht, mit allen Konsequenzen. Leider ist meistens nur von Tierhaltern zu lesen, die nach Steuergeldern verlangen, und nach der Liquidation von unbequemen Mitbewohnern auf dieser Erde verlangen. Grundsätzlich wäre der Mensch in der Lage zu denken. Aber leider richtet sich der Fokus vielfach nur auf Ausbeutung, Zerstörung und Profit. Dazu gehören auch die niedergelegten Flexinet an den Weiden entlang. Zeugt dies von Faulheit oder von Vergesslichkeit? Viele Tierhalter wollen auf keinen Fall selber etwas dazu beitragen, damit die Situation besser wird, sie verlangen lieber nur. Getreu dem Motto: Die Anderen sind schuld. Andy Blatter, Thierachern

Zu «Den zweiten Impftermin hat er schon»

Wer hat, dem wird gegeben. Wichtig sind zudem Beziehungsnetze und Macht. Luxus-Tycoon Johann Rupert verfügt über diese Mittel und natürlich über viel Geld, weshalb er sich vor dem gewöhnlichen Volk hier in der Schweiz, genauer gesagt im Thurgau, als erster impfen lassen durfte. Dass auch der Thurgauer Gesundheitsdirektor früher für die Hirslanden-Gruppe tätig war, die dem Unternehmer Johann Rupert gehört, spricht Bände. Dieses Vorgehen ist nicht nur unsensibel, wie sich die Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel ausdrückte, sondern ein Vorgehen, das in höchstem Mass zu verurteilen ist. Rupert hätte sich auch in Südafrika piksen lassen können. Genau so unglaubwürdig verhielt sich unsere Landesregierung, deren Mehrheit sich in aller Heimlichkeit vor dem Fussvolk impfen liess. Einfach Pech für die ausserhalb der festgelegten Reihenfolge zum Zuge gekommenen Geimpften, dass ein solches Vorgehen, welches in keiner Weise zu rechtfertigen ist, dank der Medien, meistens trotzdem ans Tageslicht kommt. Hansruedi Remund, Muri

Zu «Die Jugendpsychiatrie in Bern ist am Anschlag»

Mein Kind war wegen einer Depression auch in der Kinderpsychatrie am Anfang der Pandemie vor einem Jahr. Es war eine sehr harte Zeit. Zumal die Kinder wegen dem ersten Lockdown auch am Wochenende nicht mehr nach Hause durften. An alle Mitarbeiter der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD): Ihr seid so toll gewesen und wir werden euch ein Leben lang dankbar sein für euren riesengrossen Einsatz, eure Geduld und der Unterstützung, die wir erlebt haben. Ich wünsche allen alle Kraft der Welt, um noch weiter aushalten zu können! Onlinekommentar von Marion S.

Ach Nein wer hätte es gedacht. Welche Opfer müssen die Jungen noch alle bringen, um die Alten zu schützen. Es reicht einfach langsam. Ich will nicht alle Alten in den gleichen Topf werfen – ganz und gar nicht. Ich kenne viele, die sich selber nicht zu wichtig nehmen. Wenn ich aber höre, dass ein Südafrikanischer Milliardär für eine Impfung extra in die Schweiz fliegt, kommt mir die Galle hoch. Gewisse Alte meinen, mit dem Geld alles machen zu können. Die Jungen bleiben dabei auf der Strecke – und das schon seit langer Zeit. Onlinekommentar von James Vonlanthen