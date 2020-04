Predigen im Internet – Die junge Pfarrerin hat den Blog entdeckt Statt zu predigen, schreibt Pfarrerin Lea Scherler aus Gerzensee ihren Blog. Und stellt mit Freude fest, welch unerwartete Kräfte die Corona-Krise freisetzt. Stephan Künzi

Der Blick geht weit über die frühlingshafte Landschaft hinweg bis zu den Bergen des Berner Oberlands: Lea Scherler, Pfarrerin in Gerzensee. Foto: Raphael Moser

Eine Pfarrerin bloggt. Neuerdings. Sie schreibt von der ungewöhnlichen Ruhe, die ihren Alltag prägt, seit der Bund im Kampf gegen das Coronavirus das öffentliche und damit auch das kirchliche Leben stillgelegt hat. Fragt ihre Leserschaft, ob ihr nach so vielen Tagen im Homeoffice nicht auch langsam die Decke auf den Kopf falle. Wirft dann aber auch einen Blick zum Fenster hinaus, wo die Sonne strahlt und der Frühling langsam erwacht. Und ermuntert dazu, sich in all der Ungewissheit, die die Pandemie heraufbeschworen hat, doch auch am Kleinen im ganz privaten Umfeld zu erfreuen.