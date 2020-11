Stadträtin Yasmin Abdullahi – Die junge Grünliberale sah sich als Listenfüllerin Den dritten zusätzlichen Sitz der Grünliberalen holte die Nachwuchstruppe, die neu mit Corina Liebi und Yasmin Abdullahi im Parlament vertreten ist. Letztere rechnete nicht mit der Wahl. Rahel Guggisberg

Die neu gewählte Berner Stadträtin Yasmin Abdullahi (Junge Grünliberale) war überrascht von ihrer Wahl. Nicole Philipp/Tamedia AG



Angetreten ist Yasmin Abdullahi ursprünglich als Listenfüllerin. Dass es gerade beim ersten Versuch mit der Wahl geklappt hat, erstaunt sie. «Ich habe nicht erwartet, dass sich so viele Leute hinter mich stellen. Das ist sehr cool, und ich freue mich sehr darüber», sagt sie. Yasmin Abdullahi ist im Fischermätteli mit einer jüngeren Schwester aufgewachsen, hat das zweisprachige Gymnasium in Biel absolviert und studiert derzeit im dritten Semester Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. Derzeit lebt sie in einer WG mit einer Jugendfreundin in Bümpliz.