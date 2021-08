Regio Jugend Musik Emmental – Die Jugendlichen haben fleissig geübt Nachdem die jungen Musikantinnen und Musikanten ihr Können letztes Jahr wegen Corona nicht unter Beweis stellen konnten, geben sie dieses Jahr besonders Gas. Susanne Graf

Die jugendlichen Bläserinnen und Bläser werden drei Mal auftreten. Foto: Raphael Moser

Corona hat den Jugendmusikerinnen und -musikern im Emmental letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr gemeinsames Projekt konnten sie nicht stattfinden lassen. Aber für die diesjährige Ausgabe habe der Dirigent Armin Bachmann ein spannendes und einnehmendes Programm mit diversen Stücken zusammengestellt, schreibt das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung.

Die angemeldeten Jugendlichen hätten sich denn während des Sommers auch bereits mit den zum Teil sehr herausfordernden Noten beschäftigt. Immer wieder hätten sie die gleichen «Läufli» und Figuren gespielt, um an der ersten Probe Anfang August bereit zu sein. «Die Mühe und der Aufwand waren hörbar», steht in der Mitteilung, der Dirigent sei von so viel Talent im Emmental beeindruckt.