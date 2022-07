Summer Opening in Lauterbrunnen – Die Jugendlichen eröffneten den Sommer Holifarbfeld, Waterslide, Airbrush-Tattoos, Live-Musik und ganz viel Spass. Unterstützt von der Jugendarbeit Bödeli feierten etliche Jugendliche das Summer Opening.

Eine bunte Truppe: Das OK-Team des Summer Openings der Jugendarbeit Bödeli. Foto: PD

Es wird organisiert von Jugendlichen für Jugendliche. Bereits zum vierten Mal fand am vergangenen Wochenende das Summer Opening statt. Dieses Mal in der Sportanlage Eyelti in Lauterbrunnen. Das Programm wurde von den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Bödeli erstellt.

So meisterte die junge Crew von New Dance Force ihren allerersten Auftritt mit Bravour. Grosser Andrang herrschte bei «Schminkerbelle» für ein professionelles Airbrush-Tattoo. Danach versammelten sich alle jungen Besuchenden im eingegrenzten Holifarbfeld: Mit schrillem Beat wurde farbiges Pulver in die Luft geworfen, bis Körper und Gesichter knallbunt waren. Für eine nasse Abkühlung sorgten die Waterslide und ein Pool.

Eigene Ideen umsetzen und Erfolge feiern

Das Abendprogramm gestalteten die einheimische Rockband Redline, der Freestylerapper LeRou sowie Chikorkez mit seinen elektronischen Beats.

«Der Fokus der offenen Kinder- und Jugendarbeit besteht darin, junge Menschen auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer eigenen Ideen zu unterstützen und sie in ihrem Selbstwert zu stärken. Genau diese Ziele werden mit der Organisation des Summer Opening verfolgt», wird Nadine Gertsch in einer Mitteilung der Jugendarbeit zitiert. Die jungen Menschen lernten in diesem Prozess, ihre eigenen Ideen umzusetzen und so Erfolge zu feiern.

