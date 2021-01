Skicrosserin Marie Krista – Die Jugend-Olympiasiegerin wartet auf den nächsten Exploit Vor einem Jahr gewann Marie Krista zweimal Gold an den Jugendspielen in Lausanne. Jetzt möchte die 19-jährige Skicrosserin im Europacup für Furore sorgen. Peter Berger

Am 19. Januar 2020 gewann Marie Krista an den Youth Olympic Games in Lausanne die Goldmedaille im Skicross. Foto: Gabriel Monnet, Keystone

Die Goldmedaille hängt noch immer im Zimmer von Marie Krista. Natürlich ist die 19-Jährige stolz auf ihren Sieg an den Olympischen Jugendspielen. Vor einem Jahr hat sie den Wettkampf in Villars in überzeugender Manier gewonnen. Mit dem Team-Erfolg kam sogar noch eine zweite Goldmedaille dazu. «Weil es nun ein Jahr her ist, erscheinen in den Social-Media-Kanälen ab und zu Rückblicke, die mich daran erinnern. Doch grundsätzlich schaue ich lieber nach vorne als zurück», sagt Krista. Als Jugend-Olympiasiegerin hat sich bei ihr nicht alles verändert. «Die Erfolge haben mir jedoch Selbstvertrauen gegeben», erzählt sie. Dieses sei zwar noch immer nicht ihre Stärke. «Aber ich arbeite daran.»